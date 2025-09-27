Há 33 anos os angolanos iam pela primeira vez às urnas para eleger o Presidente da República e o Parlamento, como resultado da aplicação dos Acordos de Bicesse. O País acabava de sair de uma guerra que parecia não ter fim. O entusiasmo e a adesão popular foram uma demonstração de vontade de implementação da democracia e da consolidação da paz. Mas, de lá para cá, o que mudou? Neste Especial Informação, ouvimos opiniões de algumas figuras sobre o assunto.

As primeiras eleições multipartidárias realizaram-se a 33 anos, num contexto particularmente difícil. O País ainda cheirava a pólvora, pois acabava de sair de uma guerra que parecia não ter fim. A circulação de pessoas e bens estava limitada. Nalgumas localidades, a administração do Estado não tinha sido reposta, e grande parte do território continuava minada.

Dados divulgados, na época, pelas Nações Unidas e por Organizações Não-Governamentais indicavam que Angola era o país com maior número de minas implantadas, depois do Cambodja.

Para trás ficava um saldo pesado, que se traduziu em perdas humanas massivas, com milhões de mortos e deslocados, destruição generalizada de infra-estruturas e desorganização da economia. Uma boa franja da juventude actual não viveu esse momento dramático.

