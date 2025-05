O Presidente da República autorizou a despesa, por ajuste directo, para as empreitadas de reabilitação do Hospital Provincial do Bié e da construção do Hospital Municipal do Andulo por não ter sido adjudicada nenhuma proposta nos concursos públicos realizados.

Segundo o documento que aprova a despesa de 6,4 mil milhões de kwanzas, mas não avança quais as empresas a ser contratadas por ajuste directo, no concurso público 004/GPB/2025, aberto para a conclusão da reabilitação do Hospital Provincial do Bié, e no 003/GPB/2025, aberto para a construção do Hospital Municipal do Andulo, nenhuma proposta foi adjudicada, mantendo-se o interesse público na reabilitação dessas empreitadas.

As empreitadas de reabilitação do Hospital Provincial do Bié e a construção do Hospital Municipal do Andulo constam da carteira de projectos estruturantes previstos no orçamento do Governo da Província do Bié em alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027;

O documento consultado pelo Novo Jornal e assinado pelo Chefe de Estado tem em conta a necessidade de se dar início à execução das empreitadas, "que representam um grande contributo para a satisfação das aspirações da população na expansão da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços de saúde a nível daquela circunscrição territorial"

A empreitada de obras públicas para a reabilitação do Hospital Provincial do Bié vai custar cerca de 4,6 mil milhões de kwanzas, enquanto a construção do Hospital Municipal do Andulo está orçada em 1,8 mil milhões kz.

Compete à governadora do Bié é aprovar as peças do procedimento, bem como verificar a validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e assinatura dos contratos, determina o despacho presidencial.