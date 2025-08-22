O Presidente da República, João Lourenço, e o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, felicitaram a selecção nacional sénior masculina de basquetebol pela vitória diante de Cabo Verde, por 90-80, que permitiu a qualificação para as meias-finais do Afrobasket 2025.

"Por mais uma convincente vitória, felicito os jovens jogadores e a equipa técnica da Selecção Nacional de basquetebol. A selecção e o público angolano têm estado à altura do desafio de conquistar o troféu em disputa, neste Afrobasket 2025", elogiou João Lourenço.

João Lourenço destacou o empenho e a determinação demonstrados pelos atletas e pela equipa técnica no jogo dos quartos-de-final da prova, sublinhando que Angola volta a confirmar a sua tradição no basquetebol africano.

Recordou que o triunfo surge num ano de grande simbolismo para o país, que assinala os 50 anos da Independência Nacional, frisando que "os angolanos merecem ganhar pela 12ª vez o Campeonato Africano de Basquetebol".

"Meus parabéns, valorosos filhos de Angola, que, com coragem e determinação, triunfaram sobre Cabo Verde e asseguraram lugar nas meias-finais", começou por destacar o líder da UNITA, numa mensagem na sua página de Facebook, frisando que "cada cesto, cada defesa, cada suor derramado é o reflexo do espírito indomável do nosso povo".

"Em nossas aldeias, contos ancestrais nos ensinam que a vitória pertence àquele que não cede diante das adversidades, que caminha firme mesmo quando o caminho é íngreme. Hoje, vocês encarnam essa sabedoria: a força da crença que move montanhas, a prova viva de que nunca devemos desistir", acrescentou.

Segundo Adalberto Costa Júnior, neste momento em que Angola enfrenta provações económicas e sociais, e muitos sentem a fome que "rouba a esperança", angolanos surgem como "bálsamo e chama de unidade".

Refira-se que com esta vitória, Angola reforça as suas aspirações de reconquistar o título continental, após alguns anos de jejum, e reafirma a condição de potência no basquetebol africano e nas meias-finais. Sábado, às 19:00, Angola joga contra os Camarões.