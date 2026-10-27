O Governo e os sindicatos não se entendem sobre o aumento salarial: o Executivo propõe um aumento de 10% para a função pública em 2027, que os representantes dos trabalhadores rejeitam, por considerarem que está "muito abaixo" das expectativas da classe, tendo em conta o acordo celebrado em 2024, que previa um incremento acumulado de 100% em três anos.

A proposta do Governo foi apresentada numa reunião para discutir o Acordo Trienal para a valorização dos trabalhadores da função pública, bem como a operacionalização do produto mutualista de saúde e outros pontos.

A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), Teresa Dias, referiu que a avaliação realizada indica que cerca de 80% dos compromissos previstos no acordo foram cumpridos, não havendo condições financeiras para o cumprimento dos restantes 20%.

O secretário-geral a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CG-SILA), Francisco Jacinto, lembrou que o acordo celebrado em 2024 previa um aumento salarial de 100%, mas em 2025 o Governo deu 25% e, em 2026, 10%, estando esta nova proposta do Executivo "muito abaixo" do esperado.

O sindicalista explicou que os aumentos já realizados correspondem a apenas 51% da meta estabelecida.

No final da reunião, o representante sindical anunciou que as centrais vão consultar os seus associados e os trabalhadores para definir uma posição conjunta a apresentar na próxima reunião com o Executivo.