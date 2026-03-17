A construção do Centro Nacional do Trauma "constitui uma prioridade do Executivo" inscrita no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 (PDN). Para o erguer, o Presidente da República destinou esta semana quase 300 milhões, por ajuste directo.

Considerada uma "necessidade imperiosa", a construção desta unidade sanitária, a concepção e elaboração do projecto executivo, a coordenação do projecto, a execução da empreitada e a fiscalização vão custar aos cofres do Estado 297,5 milhões de dólares.

O Centro Nacional do Trauma será erguido no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, "orientado para a construção e apetrechamento de unidades sanitárias de referência, com vista à melhoria da assistência médica e medicamentosa às populações".

Será a ministra da Saúde, com a faculdade de subdelegar, a aprovar as peças do procedimento e a celebrar e a assinar os respectivos contratos.