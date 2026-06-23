O Governo vai investir cerca de 17 milhões de euros em equipamentos desportivos. O Presidente da República autorizou o procedimento de contratação simplificada, no âmbito de uma linha de financiamento portuguesa.

Uma piscina olímpica para Luanda, por 12,9 milhões de euros, consome a maior fatia do valor contratado, sendo o restante distribuído por seis pavilhões polidesportivos.

Os polidesportivos serão construídos nos municípios do Cazenga, Cacuaco, Sambizanga, Viana, Kilamba Kiaxi, em Luanda, e Lobito, na província de Benguela.

A estes valorres soma-se o dos serviços de fiscalização das empreitadas.

Nos despachos presidenciais é sublinhado que o executivo tem construído infra-estruturas juvenis e desportivas em todo o território nacional, com vista à cobertura das necessidades para a prática desenvolvimento desportivo da população, bem como para a ocupação dos tempos livres da juventude.

Os contratos serão assinados pelo ministro da Juventude e Desportos, a quem foi delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados.