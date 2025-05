O Presidente da República ordenou, por despacho, que o Ministério do Turismo e o Governo Provincial elaborem o Plano de Ordenamento Turístico para a Ilha de Luanda, no prazo de 12 meses.

O Ministério do Turismo, em coordenação com o Governo Provincial de Luanda devem igualmente promover a criação de uma sociedade de fim específico para angariar o financiamento privado necessário para o desenvolvimento das iniciativas de valorização da Ilha de Luanda.

No documento consultado pelo Novo Jornal, o Chefe de Estado determina que os 336 hectares correspondentes à área de interesse e potencial turístico da Ilha de Luanda sejam alvo de medidas políticas, económicas e administrativas para alavancar o potencial deste local.

De acordo com o despacho presidencial, é necessário garantir o desenvolvimento turístico harmonioso integrado e sustentável da Ilha de Luanda, "de modo a preservar as suas características e mitigar os efeitos negativos resultantes do inevitável, mas desejável crescimento do turismo naquele perímetro da cidade de Luanda".

Esta quarta-feira, em reunião do Conselho de Ministros, foram tomadas várias providências para facilitar e atrair investimentos na área do turismo, como a eliminação de vistorias, que é hoje condição prévia para o arranque da actividade, e o licenciamento único para agências de viagens.