O GPL condena "com veemência" os actos "de vandalismo, agressões a trabalhadores, destruição de bens públicos e privados, assim como qualquer coacção sobre cidadãos que desejam exercer livremente as suas actividades".

"Reiteramos que a protecção da vida, da liberdade e da integridade física e patrimonial das pessoas constitui uma prioridade do Estado, motivo pelo qual as forças da ordem pública se encontram activamente no terreno, com o objectivo de restabelecer a ordem e garantir a segurança de todos os cidadãos", destaca o GPL.

O GPL diz que "as principais associações e cooperativas de táxi, que inicialmente haviam anunciado uma greve, cancelaram oficialmente a paralisação durante o fim de semana, no quadro de um esforço de diálogo com as autoridades, com vista à resolução dos pontos de reivindicação apresentados".

"Contudo, nas últimas horas, grupos de indivíduos não identificados e sem legitimidade representativa da classe dos taxistas voltaram a convocar acções de paralisação, promovendo actos de intimidação e violência, com agressões a viaturas que circulam pela via pública - incluindo aquelas que não prestam serviço de táxi", lê-se no comunicado colocado na página oficial da instituição no Facebook.

O GPL apela à população de Luanda, em particular aos operadores de táxi e demais profissionais dos transportes, "para que mantenham a serenidade, o civismo e a confiança nas instituições públicas, evitando a adesão a acções de carácter violento e destrutivo", avançando que "estão em curso investigações para a identificação dos autores e instigadores destes actos criminosos, os quais deverão ser responsabilizados nos termos da lei".

Em diversos pontos de Luanda há manifestações populares contra o aumento do preço dos táxis, que disparou de 200 para 300 kwanzas, assim como a subida do gasóleo, que subiu de 300 para 400 kz.

A Polícia Nacional em Luanda confirma a onda de vandalização de bens públicos, assim como a perturbação a ordem pública.

As unidades de intervenção rápida da PN saíram às ruas depois de ser accionado o alerta de desordem e instabilidade pública.