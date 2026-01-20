Segundo apurou o Novo Jornal, a decisão será comunicada oficialmente ainda hoje ao Bureau Político do MPLA.
Com esta posição, a militante Emília Carlota Dias vai avançar como candidata única ao cargo de secretária-geral da OMA, sucedendo a Joana Tomás.
Refira-se que o Bureau Político do MPLA tinha ratificado os resultados das duas candidatas ao cargo da secretária-geral da Organização da Mulher Angolana (OMA), cuja campanha eleitoral arrancou segunda-feira, 19, com a duração de 15 dias.
Emília Carlota Sebastião Celestino Dias obteve 115 votos (71%), seguida de Graciete Sungua com 49 votos (26%). A militante Maria de Lourdes Caposso somou apenas 16 votos (8,5%), ficando fora da disputa.
O 8º Congresso Ordinário da OMA, que terá lugar de 28 de Fevereiro a 01 de Março, terá como lema "Mulher Angolana Unidade para Transformar os Desafios em Conquista" e contará com a participação de cerca de 2.500 delegadas de todas as províncias e dos comités no exterior.
Este congresso visa reforçar o papel da mulher angolana na política, economia e sociedade, consolidando os avanços e definindo novas estratégias para os desafios futuros do país.