O Juca Valentim cruzou-se comigo na segunda fase do meu percurso político, numa altura em que ambos já tínhamos percorrido alguns "quilómetros de estrada" no processo revolucionário. Por exemplo, eu, Vicente e outros companheiros participamos no "Programa de Acção Revolucionária" (PAR), o tirocínio que nos ensinou certos "truques" e cuidados a ter na luta clandestina.

Nessa época, a "pauta política" estava muito preenchida:

• Prosseguia a nossa luta de libertação;

• Aumentava exponencialmente o nível de violência no Vietname, Laos e Camboja. Na guerra do Vietname, opunham-se vietnamitas do Sul - política e militarmente apoiados pelos americanos e seus aliados - aos vietnamitas do Norte, política e logisticamente apoiados pelos chineses e soviéticos;

• Sucediam-se os "putschs militares" na América Latina - por exemplo, no Brasil, com o derrube do Presidente João Goulart, sucessor de Jânio Quadros. Também na Bolívia, Peru e Argentina;

• Multiplicavam-se os golpes de Estado em alguns países africanos recentemente independentes. Daí surgindo a expressão "A África começa mal...";

• Crescia de tom a luta pelos direitos cívicos dos negros nos EUA - de onde emergem figuras como Malcolm X e Martin Luther King Jr.

A luta pelos direitos civis

dos negros norte-americanos

Permitam-me, agora - e apenas por algum tempo - falar um pouco sobre um dos activistas negros mais simbólicos daquela época: Stokely Carmichael. Tal como Malcolm X e Martin Luther King Jr., Stokely Carmichael marcou esse período muito motivador da minha juventude.

Muito jovem, Stokely Carmichael tornou-se um proeminente organizador da luta pelos "Direitos cívicos dos negros norte-americanos". Ele não nasceu nos EUA - sim, em Trinidad - mas cresceu em território norte-americano, tendo iniciado o seu activismo ainda na Universidade. Tornou-se, depois, líder do "Movimento do Poder Negro" ("Black Power Movement"), optando por uma luta política não-violenta. Como, para ele, a luta dos povos negros devia ser também uma luta global, foi nesse espírito que criou o "Pan-African People's Revolutionary Party".

Desiludido com o sistema bipartidário norte-americano, sobretudo depois da Convenção Nacional do Partido Democrático, Stokely Carmichael decidiu organizar uma luta separada para os negros, através da criação de organizações independentes, inspirado nas posições de Malcolm X (Malcolm Little, de seu nome de nascimento).

