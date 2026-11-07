A distância entre Gracias e Graças é semântica; o Atlântico está a léguas de Luanda. Todavia, Angola cruzou os céus até Madrid para formalizar a sua entrada na Organização Ibero-Americana como Observador Associado neste novo desenvolvimento diplomático.

Quando o Rei Filipe VI visitou Luanda em 2023, tornou-se o primeiro chefe de uma Casa Real Europeia a discursar na Assembleia Nacional de Angola. No Parlamento, falou de uma nova relação estratégica, assente na estabilidade política de Angola e na consolidação da "vocação africana" de Espanha.

Na última terça-feira, 03, o País formalizou a sua entrada como Observador Associado da Organização Ibero-Americana, consolidando uma cooperação com mais de quatro décadas.

Fundada em 1991, esta comunidade agrega 19 países da América Latina e três da Península Ibérica que partilham soluções para desafios comuns. Como Observador Associado, o País passa a acompanhar os trabalhos da organização e a estreitar a cooperação com aqueles que partilhem a língua portuguesa e espanhola.

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