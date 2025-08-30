Documentos em posse do NJ revelam que, antes de falecer, o antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, solicitou formalmente à Procuradoria-Geral da República (PGR) o seu direito de ser ouvido em todos os processos judiciais que envolviam directa ou indirectamente o seu nome com destaque para o processo n.º 12/20 do DNIAP que tem como arguidos os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino".

Ex-PR e o depoimento político em defesa da honra

Kafuko Fuko

Em cartas datadas de Dezembro de 2020 e Novembro de 2021 (conforme anexos), José Eduardo dos Santos (JES) denunciou a violação dos seus direitos constitucionais, alegando nunca ter sido chamado a prestar esclarecimentos, apesar das acusações públicas.

"Se não for ouvido em tempo útil, serei forçado a falar publicamente", advertiu o ex-PR angolano na correspondência enviada às autoridades. JES defendeu o seu legado presidencial e reclamou espaço na Justiça, reafirmou que "todas as suas decisões foram legais e a bem da Nação" e acusou de ter havido graves violações de direitos fundamentais.

Esclarecimentos estratégicos sobre o CIF, Kopelipa, Dino e Manuel Vicente

Nos documentos divulgados pelo NJ, JES aproveitou para esclarecer a sua posição em relação a temas sensíveis, nomeadamente a empresa China International Fund (CIF Ltd) e contratos militares assinados no seu mandato.

