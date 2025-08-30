Kafuko Fuko
Em cartas datadas de Dezembro de 2020 e Novembro de 2021 (conforme anexos), José Eduardo dos Santos (JES) denunciou a violação dos seus direitos constitucionais, alegando nunca ter sido chamado a prestar esclarecimentos, apesar das acusações públicas.
"Se não for ouvido em tempo útil, serei forçado a falar publicamente", advertiu o ex-PR angolano na correspondência enviada às autoridades. JES defendeu o seu legado presidencial e reclamou espaço na Justiça, reafirmou que "todas as suas decisões foram legais e a bem da Nação" e acusou de ter havido graves violações de direitos fundamentais.
Esclarecimentos estratégicos sobre o CIF, Kopelipa, Dino e Manuel Vicente
Nos documentos divulgados pelo NJ, JES aproveitou para esclarecer a sua posição em relação a temas sensíveis, nomeadamente a empresa China International Fund (CIF Ltd) e contratos militares assinados no seu mandato.
