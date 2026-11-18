A actividade vai ter lugar no Estádio da Nossa Senhora do Monte, na cidade do Lubango, e será presidida pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa.
Segundo o primeiro-secretário provincial da JMPLA na Huíla, Justino Gongas, os preparativos para a realização da actividade decorrem a bom ritmo, com o objectivo de garantir as condições necessárias para o êxito da jornada comemorativa.
Na província da Huíla, várias são as delegações nacionais e provinciais da JMPLA que chegam para participarem nas celebrações e no acto político de massa.
Segundo o primeiro-secretário provincial da JMPLA na Huíla, o 64º aniversário do braço juvenil do MPLA "constitui uma oportunidade para reafirmar o compromisso com a formação, valorização e participação activa dos jovens no desenvolvimento do País".
O aniversário da JMPLA assinala-se a 23 de Novembro. Este ano decorre sob o lema "64 Anos a Servir a Juventude e a Construir o Futuro".