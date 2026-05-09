João Lourenço, actual presidente do MPLA, apresentou, este sábado, em Luanda, a intenção de se recandidar à liderança do partido.

A decisão foi tornada pública depois de uma reunião do Bureau Político do Comité Central, na manhã deste sábado, 9 de Maio. João Lourenço comunicou igualmente a constituição de João de Almeida Martins como mandatário para o processo de candidatura.

Os membros do Bureau Político manifestaram o apoio à recandidatura do actual presidente do partido, que, se no próximo congressso fôr o mais votado, poderá indicar o próximo candidato do MPLA à Presidência da República nas eleições de 2027, visto que João Lourenço está impedido pela Constitução de concorrer a um terceiro mandato.

Na corrida estão agora quatro pré-candidatos, embora apenas haja três candidaturas efectivamente entregues na subcomissão criada para o efeito.

Higino Carneiro foi o primeiro a manifestar a intenção de se candidatar, logo seguido de José Carlos de Almeida e de António Venâncio. No final desta semana também Irene Neto deu a conhecer, ao Novo Jornal, a sua intenção de se candidatar.

Segundo o regulamento, todos os militantes no pleno gozo dos seus direitos estatutários podem candidatar-se, desde que não estejam abrangidos por inelegibilidades, sendo exigido um tempo mínimo de militância que varia entre cinco e 15 anos, conforme o cargo almejado.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9º congresso ordinário do MPLA está agendado para os dias 09 a 10 de Dezembro de 2026 e tem como lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro". Visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido.