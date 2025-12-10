O presidente do MPLA, João Lourenço, disse que a intenção manifestada por muitos militantes de se candidatarem à direcção do MPLA durante o congresso ordinário que terá lugar no próximo ano não belisca a harmonia interna do partido.

"Nós consideramos que este é um assunto que talvez voltemos a falar dele no momento adequado, que será quando nos aproximarmos da realização das eleições", esclareceu o líder do MPLA quando questionado pelos jornalistas, durante a cerimónia da inauguração da nova sede do partido.

Segundo João Lourenço, antes do congresso, as pessoas são livres para manifestar as suas intenções, mas apenas o candidato escolhido pelo partido será apresentado ao Tribunal Constitucional.

"Nós estamos descansados. Nenhum partido político pode apresentar dois candidatos ao Tribunal Constitucional. A única certeza é que nós vamos apresentar só um candidato ao Tribunal Constitucional", disse João Lourenço.

O presidente do MPLA reforçou que "o partido está sólido em termos de unidade interna".

Interrogado sobre os fracos resultados que o MPLA teve nas eleições passadas, em que a UNITA venceu na capital, disse que o MPLA, com 124 deputados, venceu legitimamente as eleições em Angola.

"Comparado com países europeus, onde governos funcionam com uma diferença mínima de deputados, o MPLA possui uma folga confortável que lhe permite governar com estabilidade e autonomia", sublinhou.