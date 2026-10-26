De acordo com o Chefe do Estado, a vitória de Lula da Silva "é a expressão da vontade democraticamente manifestada pelo povo brasileiro, que fez a escolha que lhes garante a continuidade de políticas focadas na realização dos seus interesses fundamentais e na preservação do papel activo do Brasil no contexto internacional".

"Temos a certeza de que, neste novo mandato de Vossa Excelência, a República de Angola e a República Federativa do Brasil manterão e procurarão concretizar os objectivos delineados no âmbito da nossa cooperação bilateral, tendo em vista o fortalecimento das nossas respectivas economias e a construção da base material sobre a qual assentará a prosperidade e o progresso dos nossos povos e das nossas nações"

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, foi reeleito para um quarto mandato não consecutivo, após vencer a segunda volta das eleições presidenciais, realizada neste domingo.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Lula obteve 51,79% dos votos válidos, correspondentes a mais de 64,2 milhões de votos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro.

A vitória garante a continuidade de Lula na liderança da maior economia da América Latina, num contexto de forte polarização política. O novo mandato terá início a 5 de Janeiro de 2027.