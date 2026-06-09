O Presidente da República declarou, esta terça-feira, 09, em Belgrado, que a relação entre Angola e a Sérvia não deve limitar-se a "uma simples amizade", para defender o reforço da cooperação económica entre os dois países.

"Não estamos satisfeitos em ficar apenas com a simples amizade. Pretendemos que essa mesma amizade se reflicta na cooperação económica entre os nossos dois países", declarou o Presidente da República, após as conversações oficiais com o homólogo sérvio, Aleksandar Vučić.

"A cooperação económica existente ainda se encontra muito aquém do nível desejado, razão pela qual a visita oficial à Sérvia pretende imprimir um novo impulso às relações bilaterais", acrescentou.

João Lourenço acredita que com a assinatura dos acordos fundamentais o investimento privado será uma realidade. O Presidente considerou também que estes instrumentos vão proporcionar maior confiança aos empresários interessados em investir em Angola e na Sérvia.

Destacou, igualmente, o potencial agrícola angolano e que o país pode afirmar-se como uma potência agrícola no continente africano.

"Podemos ser uma potência agrícola no continente, não apenas para satisfazer as necessidades do mercado interno, mas também para contribuir para a segurança alimentar".

Por outro lado, frisou que se houver investimento privado para desenvolver a agricultura e o turismo, a contribuição do país para garantir a segurança alimentar e energética acabará por beneficiar o mundo em geral.

Para João Lourenço, que tem marcada uma visita a instalações militares, os países não podem descurar a necessidade de investir no sector da defesa.

O Chefe de Estado encontra-se, em Belgrado, na República da Sérvia, para uma visita oficial de 72 horas. À chegada foi recebido pelo homólogo daquele território balcânico, Aleksandar Vučić, com quem assinou dez acordos bilaterais de cooperação política e económica.

O encontro no histórico Palácio Novo (Novi Dvor) marcou o fortalecimento das relações entre ambos países, consolidando-se com a atribuição de uma alta condecoração estatal a João Lourenço.

A visita oficial busca estreitar laços diplomáticos e estimular negócios e investimentos recíprocos.