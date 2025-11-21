João Lourenço seguiu, afinal, esta tarde, para a África do Sul, depois de resolvidas as "razões de força maior" que, segundo os serviços da Presidência, tinham levado o Chefe de Estado a adiar a viagem.

O Presidente da União Africana é aguardado em Joanesburgo, na África do Sul, onde vai participar na Cimeira do G20, que acontece no sábado e no domingo.

Na manhã desta sexta-feira os serviços de imprensa da Presidência da República anunciaram, na página oficial, que o Chefe de Estado tinha adiado a viagem "por razões de força maior" (ver imagem na galeria).

Esta cimeira, segundo o serviços de imprensa da Presidência da República, vai debater vários temas de interesse global, com forte incidência nas questões económicas.

Entre os assuntos de maior destaque constam "o crescimento económico inclusivo e sustentável, com foco na redução das desigualdades e no compromisso de não deixar nenhum país para trás".

O Presidente da República foi convidado na qualidade de Presidente em exercício da União Africana e estava previsto discursar.

Segundo o programa, os participantes vão igualmente abordar desafios actuais relacionados com a construção e modernização das economias, o desequilíbrio persistente entre o Norte desenvolvido e o Sul global, as necessidades de financiamento ao desenvolvimento e o agravado peso da dívida externa que afecta, sobretudo, os países menos desenvolvidos.

O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia (EU) e a União Africana (UA), representando 85% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Apesar da ausência dos EUA, altos funcionários norte-americanos vão marcar presença na cimeira, a primeira que se realiza em África.

Na última cimeira, em Novembro do ano passado, os líderes do G20 conseguiram chegar a consenso sobre uma declaração final, em que destacavam a aliança global contra a fome, mas com reduzidas menções aos vários conflitos regionais e o imposto sobre super-ricos.