A premiada jornalista e escritora britânico-sudanesa Zeinab Badawi vai estar em Luanda esta quinta-feira, 22, para participar numa conferência promovida pela Fundação Bornito de Sousa com o objectivo de reflectir sobre o futuro do continente africano.

Esta iniciativa, que tem como horizonte proporcionar uma reflexão e debate sobre a história de África, procurará ainda, segundo a organização, promover o diálogo com jovens e historiadores angolanos porque "o conhecimento do passado pode contribuir para uma maior integração económica e política do continente".

A conferência promovida pela Fundação que leva o nome do antigo vice-Presidente da República e professor universitário, Bornito de Sousa, vai ter lugar na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), a partir das 09:30 de quinta-feira, 22.

Autora do livro Uma História Africana de África, a antiga apresentadora da BBC, e jornalista de vários outros media globais desde a década de 1980, pretende aproveitar a visita a Luanda para discutir a importância de os próprios africanos assumirem o protagonismo na construção da narrativa histórica do continente.

"Estou muito entusiasmada por ir a Angola para interagir com os jovens e historiadores, não só sobre a história da sua parte de África, mas também para discutir a importância de conhecer a história do continente como um todo", afirmou a escritora, citada em nota enviada ao Novo Jornal, em declarações prestadas a propósito da conferência.

Badawi considera que "a narrativa da história de África foi, durante demasiado tempo, dominada por europeus", afirmou, ainda citada pela organização, e pretende alargar o debate aos países africanos de língua portuguesa, reconhecendo a importância de Angola neste processo.

A escritora, que percorreu mais de 30 países africanos para investigar o passado do continente, pretende que o encontro ultrapasse a dimensão académica.

"Espero que possamos gerar um debate que incentive a reflexão sobre o protagonismo africano no presente e no futuro", sublinha.

Zeinab Badawi enfatiza ainda que o conhecimento das realizações africanas anteriores à colonização pode recuperar o orgulho colectivo e "reavivar o espírito do pan-africanismo".

Para Zeinab Badawi, esta consciência histórica pode igualmente contribuir para uma maior integração económica africana, reforçando iniciativas como a Zona de Comércio Livre Continental Africana, a construção de infraestruturas partilhadas e o desenvolvimento de cadeias de valor regionais.

Uma perspectiva que liga "a valorização da identidade africana aos desafios económicos e políticos actuais".

A conferência organizada pela Fundação Bornito de Sousa pretende, sublinha na nota enviada ao NJ, estimular esta reflexão, valorizando também a história dos reinos do Kongo e do Ndongo e de figuras como a Rainha Njinga.

Para a escritora, a mensagem central é que "a história não explica apenas o passado, também define o presente e ajuda a moldar o nosso futuro".