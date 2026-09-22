Mais de 100 cooperativas agrícolas da província do Bié receberam, esta terça-feira, 22, apoio directo do projecto Kwenda, no âmbito do programa de "inclusão produtiva", que visa a distribuição de meios de produção para reforçar a capacidade de produção e a geração de rendimentos das famílias beneficiárias do projecto, soube o Novo Jornal.

Entre os meios distribuídos constam moto-cultivadoras, charruas, enxadas, moto-bombas, motorizadas de três rodas.

Segundo o director-geral do Instituto de Desenvolvimento Local - FAS, Belarmino Jelembi, os meios distribuídos serão pagos numa modalidade a ser definida pelas cooperativas e pelo FAS.

Conforme o responsável do Kwenda, a modalidade de pagamento "não irá prejudicar as cooperativas, mas, sim, contribuir para o seu próprio desenvolvimento".

Segundo Belarmino Jelembi, este processo começou com o incentivo à produção de feijão, permitindo às famílias aumentar a produção e comercializar os excedentes, transformando a actividade agrícola numa fonte de rendimento.

O director-geral do FAS sublinhou que a aposta nas cooperativas agrícolas e no acesso a meios de produção permitirá reforçar a capacidade produtiva e a geração de rendimentos das famílias beneficiárias do Kwenda nos municípios abrangidos.

No total, foram abrangidos 3.764 beneficiários de cooperativas dos municípios do Andulo, Calucinga, Camacupa e Nharea.

A entrega dos meios às cooperativas coube à governadora provincial do Bié, Celeste Elavoco David Adolfo, que destacou os resultados alcançados pelo Kwenda no município do Andulo, comparando o programa a uma semente lançada à terra, que tem permitido colher frutos através do apoio às famílias e comunidades.

A governadora salientou que o Kwenda tem contribuído para transformar os apoios recebidos em actividades produtivas e pequenos negócios, permitindo que os beneficiários avancem gradualmente para a geração de rendimentos e maior autonomia económica.

Já as cooperativas asseguraram que vão conservar os meios recebidos, produzir em grande escala diversos produtos agrícolas e fazer o reembolso dos valores nas contas comunitárias, para o desenvolvimento das cooperativas.

O Novo Jornal soube que muitas cooperativas organizadas não foram aceites no processo de selecção por não apresentarem os requisitos exigidos. A segunda fase do Kwenda arranca no Bié no próximo dia 26.