O projecto de dedicar 15 dias a Luanda, capital de Angola, e igual período ao interior do país tem o seu pontapé de saída esta quinta-feira, 19, em Malanje, com o presidente do Pra-JA Servir Angola, Abel Epalanga Chivukuvuku, a iniciar uma digressão por seis municípios da circunscrição.

O secretário provincial da formação política, Carlos Xavier, garante que nesta circunscrição o presidente do partido cumprirá o programa " ver, ouvir e partilhar com os cidadãos", definido no congresso constitutivo em que o partido se propõe a ser governo ou fazer parte dele nas eleições gerais de 2027.

Em Malanje, Abel Chivukuvuku, à frente de uma enorme equipa da direcção do partido, pretende efectuar um diagnóstico real da situação social, económica e política dos municípios de Malanje, Caculama, Cacuso, Cambundi Catembo, Luquembo e Quéssua.

"Esse diagnóstico vai servir para a feitura do nosso programa de governação, afirma Carlos Xavier, que o programa de governação do adversário MPLA.

O desânimo da população pelo subdesenvolvimento, a degradação acentuada das vias de comunicação [estradas nacionais, secundárias e terciárias], o défice no abastecimento de água potável e energia eléctrica, crianças fora do sistema de ensino, hospitais sem medicamentos, materiais gastáveis e quadros são os principais constrangimentos que Abel Chivukuvuku encontrará em Malanje, sentencia o político.

No dia seguinte (20), após a sua chegada, o líder do Pra-Já-Sa vai, às primeiras horas da manhã, à sede do Governo Provincial encontrar-se com o governador Marcos Nhunga. Horas depois, dirige-se ao Paço Episcopal do arcebispo Dom Luzizila Kiala, passando igualmente pela Direcção Nordeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, residência do rei do Ndongo e Matamba, Diba Ngola Jungo, e no início da noite visita o seminário maior São José da Igreja Católica.

O município do Luquembo abre no dia 21 a jornada do presidente do PRA-JA pelo interior, que se estenderá a Cambundi Catembo, para no dia seguinte, 22, trabalhar em Caculama.

Na recepção do Presidente do PRA-JA a direcção pretende juntar três mil militantes, amigos e simpatizantes, enquanto que para o acto de massas pretende reunir 10 mil na cidade de Malanje.