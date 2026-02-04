O Presidente João Lourenço anunciou esta terça-feira no Dubai que Angola vai acolher ainda este ano, em Luanda, a Cimeira Global de Investimento em África.

João Lourenço disse - na cerimónia de lançamento da Cimeira Global de Investimento em África, iniciativa que decorre à margem da Cimeira Mundial de Governos, nos Emirados Árabes Unidos - que o evento é um momento de mobilização colectiva para reafirmar que África está preparada para explorar novas formas de atracção de capital global.

O também presidente em exercício da União Africana, já em fim de mandato, disse que se assiste a uma grande mudança de paradigma sobre como atrair investimento para África, tendo presente a necessidade de o continente africano desbloquear o valor dos seus ativos soberanos para acelerar o desenvolvimento e crescimento e alcançar a Agenda 2063, a "África que Queremos".

"As tendências recentes nos alinhamentos e realinhamentos geopolíticos globais enviam um sinal muito importante para África: o continente deve desenvolver-se através da disciplina nos investimentos. O nosso continente, com 40% das reservas globais de minerais, metais e elementos raros, detém a chave para a transição energética global, especialmente para a geração de energia renovável e para os minerais necessários para os sistemas de armazenamento de energia em baterias e veículos eléctricos", disse João Lourenço.

Segundo o Presidente angolano, o gás natural de África pode alimentar os sistemas energéticos em todo o mundo e as suas florestas e a biodiversidade tornam a natureza parte do saldo global de recursos para o desenvolvimento.

"África deve cada vez mais aproveitar estes activos soberanos, monetizando-os para desbloquear valor. É precisamente isso que a Cimeira Global de Investimento em África vai apoiar os países africanos a fazer", sublinhou.

O chefe de Estado angolano realçou que esta iniciativa representa uma ponte institucional que, bem estruturada, ligará África aos investidores globais de modo seguro, sustentável e mutuamente vantajoso.

"A Cimeira Global de Investimento em África trabalhará com os países africanos para oferecer aos investidores essa previsibilidade, com regras estáveis, regimes de incentivos transparentes e contratos respeitados", destacou.

Relativamente a Angola, João Lourenço enumerou as reformas estruturais "de grande impacto económico e social" em curso no país, apelando ao trabalho conjunto através da Cimeira Global de Investimento em África, para a construção de um "futuro que proporcione um impacto duradouro" para os povos e para o mundo.

A cimeira conta com a presença de mais de 30 chefes de Estado e de Governo de todos os continentes, mobilizando mais de 6.000 delegados, incluindo aproximadamente 500 ministros de pelouros diversos.