O militante Luís Manuel Fonseca Nunes é re-eleito sábado, 26, como secretário provincial do MPLA, durante a 14ª conferencia provincial ordinária, no âmbito da realização do 9º congresso do partido.

A subcomissão de candidaturas da comissão provincial preparatória validou recentemente a candidatura de Luis Manuel Fonseca Nunes ao cargo de primeiro-secretário provincial do MPLA em Luanda.

A candidatura apresentou um total de 8.401 subscrições, das quais 7.148 foram consideradas válidas. O número superou amplamente as 2.500 assinaturas exigidas pelo regulamento eleitoral do partido.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda. O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.