O Presidente do PRS, Benedito Daniel, lamentou esta semana, numa visita à Lunda Norte, que o município de Cafunfo seja uma terra cheia de potencial, com diamantes e ouro, e ainda assim seja "o símbolo da Angola desconhecida".

O defensor do federalismo em Angola, na cerimónia dos 36 anos de existência do PRS, criado a 18 de Novembro de 2022, no âmbito da abertura do País ao multipartidarismo, afirmou que são enormes os problemas que os residentes de cafunfo enfrentam, com realce para a inexistência de estradas.

"Cafunfo é símbolo da Angola desconhecida, esse Cafunfo que lutou bastante par se tornar município, hoje é ainda é uma localidade desconhecida", enumerando que a estrada nacional 280 quase não existe para chegar à localidade.

"Nós falamos de ouro, descobrimos que os jovens que têm ido ao garimpo, o ouro como as famosas terras raras, é do Estado, mas aqui existem empresas diamantíferas e nenhuma tem uma licença para exploração de ouro", denunciou esta limitação que está a prejudicar o desenvolvimento desta região da Angola profunda.

No discurso dirigido esta quarta-feira, 18, a cerca de 500 militantes do partido da localidade e saídos de Luanda e Malanje, disse que as viagens só se fazem em péssimas condições e mesmo algumas estradas que foram construídas pelo Estado são hoje detidas de facto pelas empresas mineiras.

O desinteresse das empresas pela manutenção das referidas infraestruturas é acentuado, aumentando o seu estado de degradação, referiu o presidente do PRS.

Benedito Daniel afirmou que é deficitária a circulação de pessoas e bens ao longo da estrada de uma localidade que se debate com problemas básicos como a falta de escolas para as crianças.

"Não existe sequer uma instituição do ensino superior, não existe uma instituição do ensino técnico-profissional, deixando um elevado número de jovens sem formação académica ou profissional com pouco ou nada para singrar na vida", disse.

O hospital municipal não satisfaz as exigências da população, obrigando a que muitos doentes sejam evacuados para o Complexo Hospitalar de Malanje.

Cafunfo com uma população estimada em 266.976, é uma potência na produção do diamante e agora do ouro, ocupa uma área de 654,2 quilómetros quadrados..