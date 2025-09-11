Mais de 20 pessoas morrem por dia em acidentes de viação nas estradas do país, que deixam ainda vários feridos. Com o objectivo de reverter este cenário, o Ministério do Interior (MININT) lançou esta quinta-feira,11, um programa nacional de prevenção rodoviária, que visa mudar a consciência dos condutores e da sociedade, apurou o Novo Jornal.

Segundo o MININT, este programa surge como uma resposta estratégica à preocupação com os acidentes nas estradas, que representam actualmente um problema de saúde pública.

Em Angola, depois da malária, a sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte e é também a principal causa de deficiência física adquirida.

O ministro do Interior, Manuel Homem, disse esta tarde, durante o lançamento deste programa nacional de prevenção rodoviária, que o plano foi antecedido de um programa de transformação digital, que está em curso na Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSR).

Segundo Manuel Homem, o programa agora lançando vai impor também um rigoroso controlo e fiscalização na atribuição de carta de condução e na inspecção de veículos.

Conforme Manuel Homem, esta campanha "não é apenas do MININT, nem das forças de defesa e segurança, mas de todos".

O ministro salientou que a sinistralidade rodoviária é uma responsabilidade colectiva e que a sociedade não deve aceitar que as estradas angolanas sejam sinónimo de luto.

"Não podemos permitir que a negligência continue a destruir famílias diariamente", disse o ministro do Interior.

O programa de prevenção rodoviária inclui uma campanha de consciencialização social "mude antes que seja tarde".

Segundo dados dos MININT, anualmente, mais de três mil pessoas perdem a vida e mais de 16 mil ficam feridas em consequência de acidentes rodoviários.

"Não são apenas números. São vidas perdidas. São famílias reduzidas. São pessoas prejudicadas. Famílias inteiras ficam marcadas para sempre pela dor, pela ausência, pelo vazio que nunca será preenchido", lamentou o número 1 do MININT.

Conforme o MININT, o programa de prevenção rodoviária vem reforçar as acções da polícia sobre o controlo do trânsito, no capítulo da inspecção, fiscalização, sensibilização e educação.

Segundo o MININT, a iniciativa nasce da necessidade de salvar vidas e transformar comportamentos, com uma nova abordagem, articulada com outros sectores que incidem sobre as condições de trânsito rodoviário.