A plataforma electrónica disponibilizada pelo Governo já registou mais de 56 mil candidatos a brigadistas do processo de Registo Eleitoral 2026/2027, anunciou esta segunda-feira, 29, o ministro da Administração do Território (MAT), Daniel Neto.

Segundo o titular da pasta do MAT, dos mais de 56 mil candidatos serão recrutados apenas nove mil brigadistas.

As inscrições para candidatos a brigadistas do Processo de Registo Eleitoral 2026/2027 já arrancaram com vagas disponíveis em todo o território nacional, informou o Ministério da Administração do Território.

De acordo com a instituição, as candidaturas podem ser apresentadas entre os dias 22 de Junho a 05 de Julho deste ano e os interessados podem obter mais informações junto das direcções provinciais dos Registos e modernização administrativa ou das administrações municipais.

As candidaturas também podem ser submetidas através da plataforma electrónica disponibilizada pelo Governo: https://candidaturas.buaponline.ao/", lê-se na nota.

O processo de actualização do Registo Eleitoral Oficioso e prova de vida iniciou a 15 de Junho de 2026 e deve decorrer até 31 de Março de 2027, ano das Eleições Gerais.

Nas urnas, prevêem-se cerca de 16,7 milhões de cidadãos nacionais habilitados a votar, cujos dados constarão da base a ser entregue à Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

O MAT adianta ainda que vai instalar, de forma gradual em todo o país, 634 Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP).