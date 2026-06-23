O ministro Manuel Homem prometeu esclarecer, esta quarta-feira, 24, todas as dúvidas sobre o aguardado concurso público do Ministério do Interior (MININT) para recrutamento de 7.682 novos quadros, soube o Novo Jornal.

A sessão de esclarecimento está marcada para as 19 horas.

"No dia 24 de Junho, esperamos por ti em mais uma edição do Gabinete do Ministro. Vamos esclarecer as principais dúvidas em torno do recrutamento para o Concurso Público do Ministério do Interior e partilhar as informações que precisas de conhecer. Se estás a considerar concorrer, acompanha esta conversa", escreveu o titular da pasta na sua página nas redes socais.

Segundo o ministro, o concurso público de ingresso nos órgãos do MININT é uma certeza e "vai arrancar muito em breve".

Na semana passada, o número um do Ministério do Interior já havia prometido, durante uma interacção com os internautas nas redes sociais, no espaço "o gabinete do ministro", que esta semana falaria sobre o processo de recrutamento de novos quadros no MININT.

Esta quarta-feira à noite, Manuel Homem dirá "com precisão" quais os requisitos necessários e quem poderá participar no concurso, assim como o provável período para o arranque das inscrições.

No dia 10, como noticiou o Novo Jornal, após consulta no Diário da República, o Presidente João Lourenço autorizou a abertura de concurso público de ingresso para o recrutamento de 7.682 novos agentes no quadro do pessoal do MININT para o exercício económico 2026.