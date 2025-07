O Governo, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTESS), veio a público dizer que não recebeu do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), nem da comissão negocial, que integra os conselhos de administração dos órgãos de comunicação social públicos, qualquer proposta de um possível aumento salarial na ordem de 58% para os jornalistas dos órgãos do Estado, como assegurou o PCA da RNA.

A ministra do MAPTESS diz que "a questão salarial é um assunto muito sério" e que desconhece qualquer proposta para o aumento salarial dos jornalistas dos órgãos públicos.

Teresa Dias diz que falou com o seu homologo do MINTTICS, que lhe disse que também não recebeu qualquer proposta sobre o assunto.

No dia 30 de Junho, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) anunciou em assembleia de trabalhadores que o SJA e os conselhos de administração dos órgãos públicos de comunicação social (CS), como a Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), ANGOP, Jornal de Angola, TV Zimbo e Média Nova, teriam, a parti do mês de Agosto, um incremento salarial de 58 por cento.

Entretanto, 24 horas depois, ou seja, na quarta-feira, a comissão negocial, que integra os conselhos de administração dos órgãos de comunicação social públicos, esclareceu que a proposta de ajustamento salarial dos funcionários do sector, resultante das negociações com o Sindicato dos Jornalistas, ainda carece da aprovação do Governo.

Em declarações à imprensa, o porta-voz da comissão que compõe os órgãos públicos, e PCA da Rádio Nacional de Angola, Pedro Neto, disse que no calor da negociação com o SJA, chegou-se à conclusão que o aumento chegaria aos 58%, em função da progressão de carreira e do aumento salarial.

Segundo o porta-voz do conselho de administração, essa foi apenas a proposta que a comissão negocial levaria para o Governo para apreciação e aprovação, caso assim decidisse.

"Não é ainda uma decisão tomada. Foi apenas essa a nossa incumbência junto do SJA levada para o Governo", disse o PCA da Rádio Nacional de Angola.

Segundo os conselhos de administração dos órgãos públicos, estão agora à espera que o Governo decida, pois o memorando que prevê 58 por cento de aumento está entregue, dado que a ministra do MAPTESS veio agora desmentir.

Entretanto, o SJA, em reacção, disse que acredita no bom senso e sentido de responsabilidade dos gestores dos órgãos públicos de comunicação social, que, à luz da Lei, são os interlocutores dos trabalhadores junto do Governo, e esperam que os compromissos sejam cumpridos nos prazos acordados, isto é, no mês de Agosto próximo.

Conforme o sindicato, se assim não for, irá convocar uma assembleia de trabalhadores para marcar posição face ao não cumprimento, o que poderá significar uma greve dos jornalistas dos órgãos públicos de comunicação social.