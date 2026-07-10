O Ministério da Administração do Território (MAT) está a distribuir viaturas todo-o-terreno aos administradores municipais de todo o País, para reforçar a mobilidade e o processo de registo eleitoral e prova de vida nas comunidades.

Segundo um comunicado da instituição, o reforço da frota de viaturas atribuídas aos órgãos locais do Estado pelo MAT tem como objectivo principal garantir maior capacidade de resposta na prestação de serviços às comunidades e assegurar o acompanhamento de processos administrativos em áreas de difícil acesso.

A gestão administrativa e a logística eleitoral estão ligadas ao MAT que coordena o registo através dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público - BUAP e à Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que lança concursos públicos para a aquisição de material eleitoral e meios de transporte.

O processo de actualização do Registo Eleitoral Oficioso e prova de vida arrancou a 15 de Junho de 2026 e deve decorrer até 31 de Março de 2027, ano das eleições gerais.

Cerca de 16,7 milhões de cidadãos nacionais estão habilitados a votar e os seus dados constarão da base a ser entregue à Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Mais de 260 mil cidadãos já actualizaram o seu registo eleitoral e prova de vida a nível nacional, segundo os dados oficiais divulgados pelo MAT.