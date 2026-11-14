Ministério da Administração do Território (MAT) revelou, esta semana, estar a recorrer a helicópteros e "unimoge" para chegar a cidadãos em zonas recônditas e desmentiu a existência de BUAPs clandestinos denunciados por partidos políticos na oposição.

Pelo menos cinco milhões de cidadãos nacionais maiores de idade já fizeram o registo eleitoral oficioso, informou o director nacional do registo eleitoral oficioso, Pascoal Santana, durante o balanço à Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

De acordo com o responsável, neste momento estão em funcionamento mais de 648 BUAPs a nível das administrações comunais, distritais e mais de seiscentas brigadas móveis destacadas para assegurar o processo mediante a prova de vida.

"Há um referencial histórico que resulta das últimas eleições e a nossa perspectiva é de até 31 de Março podermos atingir a cifra estimada de 16 milhões de cidadãos maiores em todo o território nacional e no exterior do País", anunciou.

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