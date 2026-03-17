Membros do Parlamento do Reino Unido e representantes da organização não-governamental HALO Trust foram ao Parlamento para avaliarem os progressos registados no processo de eliminação de minas terrestres no território nacional, depois de o Presidente da República, João Lourenço, ter anunciado a possibilidade de tornar o país livre de minas terrestres até 2027.

O representante do Parlamento do Reino Unido, Alan Gemmell, que foi recebido esta segunda-feira, 16, pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Cuonunoca, explicou que a missão em Angola se destina a acompanhar o trabalho desenvolvido pela HALO Trust e a fortalecer a parceria existente entre os dois países, numa iniciativa que visa tornar Angola um país livre de minas até 2027.

De acordo com o responsável, o trabalho de desminagem em Angola decorre há cerca de 30 anos e registou avanços significativos, sobretudo nos últimos cinco anos, fruto do apoio do Governo angolano e da cooperação com diferentes organizações especializadas, tendo considerado a cooperação entre os dois países sólida e estratégica.

O Presidente da República, João Lourenço, anunciou recentemente que, o Executivo angolano trabalha para declarar o país totalmente livre de minas e outros engenhos explosivos da guerra em 2027.

"Com o apoio dos nossos parceiros internacionais, o País realiza um esforço significativo na desminagem, visando garantir a livre circulação de pessoas e bens, possibilitar o desenvolvimento de projectos agro-pecuários e a implementação de outros projectos de desenvolvimento económico e social", afirmou o Presidente.

Frisou que para o êxito deste processo está previsto um investimento significativo de cerca de 240 milhões de dólares para intensificar os trabalhos de desminagem no terreno.

Segundo dados oficiais a HALO Trust tem 30 anos de operações em Angola, destruindo mais de 123.000 minas terrestres desde 1994, com destaque para a desminagem das províncias do Huambo e Benguela.

A actuação da organização tem sido crucial para a reconstrução do País após o conflito armado, permitindo o desenvolvimento de áreas rurais e urbanas seguras.