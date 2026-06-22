O ministro do Interior assegurou esta segunda-feira, 22, data em que o Ministério do Interior (MININT) celebra o seu 47º aniversário, que a instituição está a investir na modernização, equipando a Polícia Nacional (SIC) e o Serviço de Investigação (SIC) com meios tecnológicos para reforçar a segurança pública e o combate aos crimes informáticos, soube o Novo Jornal.

No que toca ao investimento para o aumento da técnica operativa da PN, segundo Manuel Homem, as polícias de ordem pública e de guarda fronteira estão a receber vários meios tecnológicos para a manutenção da segurança pública e das fronteiras.

Conforme o ministro, o MININT trabalha também para a modernização do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e do Serviço de Investigação Criminal (SIC), este último com instalação de novos laboratórios para mais capacidade de análise e resposta aos crimes informáticos e ocorrências que se têm verificado no meio digital.

Segundo Manuel Homem, o investimento em tecnologia garante que o País tenha um sistema forte de segurança e de resposta.

O ministro apontou como desafio, a nível do MININT, a conclusão do processo remuneratório, que visa garantir melhor estabilidade financeira dos efectivos que compõem os seus órgãos.

Manuel Homem anunciou também que está em curso o processo de identificação de espaços para a construção de Centros Integrados de Segurança Pública (CISP) em três províncias do País.

Quanto ao Dia do MININT, que hoje se assinala, numa mensagem aos efectivos, o ministro destacou o seu profissionalismo e considerou que a efeméride representa um momento de reflexão sobre o percurso da instituição e de reconhecimento a todos os que, ao longo de quase cinco décadas, contribuíram para consolidar o Ministério do Interior.

Manuel Homem prestou, ainda, homenagem aos efectivos reformados, reconhecendo "o legado de dedicação, sacrifício e compromisso deixado ao serviço da instituição".