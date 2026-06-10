O Ministério do Interior vai avançar com o tão aguardado concurso público de ingresso, mas, para já, o Presidente da República aprovou um número muito abaixo do esperado. Serão recrutados 7.682 novos agentes para a Polícia Nacional de Angola e para os Serviços de Investigação Criminal, Migração e Estrangeiros, Penitenciário e Protecção Civil e Bombeiros, verificou o Novo Jornal.

Em despacho publicado em Diário da República, o Chefe de Estado autoriza a abertura de concurso público de ingresso para o recrutamento de 7.682 novos agentes no quadro de pessoal do Ministério do Interior para o exercício económico de 2026.

O presidente coinsidera que o Ministério do Interior precisa de estar munido de efectivos bastantes para a Polícia Nacional de Angola e os serviços executivos directos do MININT, sendo conveniente "reforçar a protecção das fronteiras, a formação de unidades compactas para novas províncias, bem como a potenciação dos comandos municipais e o asseguramento dos eventos públicos".

Será o ministro do Interior, a quem foi dada pelo Chefe de Estado a faculdade de subdelegar, a fazer a verificação da legalidade e validade de todos os actos deste concurso público, incluindo a assinatura dos despachos de ingresso.

Ao Ministério das Finanças compete assegurar e disponibilizar os recursos financeiros necessários à implementação do ingresso dos apurados no procedimento.

O ministro do Interior tem vindo a falar da necessidade do aumento de efectivos, mas, como avançou o Novo Jornal no início do ano, a aposta de Manuel Homem é a de trabalhar com aquelas que forem as possibilidades do ministério, no âmbito da "articulação financeira equilibrada" com os demais órgãos da administração do Estado.

Esta necessidade foi também sublinhada pelo Presidente da República no seu discurso sobre o estado da Nação.