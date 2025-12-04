O ministro do Interior, Manuel Homem, assegura que vai combater o nepotismo e acabar com os "famosos pedidos especiais" de amigos nos próximos concursos públicos de ingresso nos órgãos do Ministério do Interior (MININT), em especial na Polícia Nacional, soube o Novo Jornal.

Segundo o ministro, o MININT está nesta altura a fazer a avaliação do processo de progressão de carreira a nível da Polícia Nacional.

Manuel Homem diz que os próximos concursos de ingresso nos órgãos da polícia serão para jovens com competência e por meritocracia.

Conforme o ministro, os próximos concursos a nível da Polícia Nacional e dos outros órgãos Ministério do Interior "serão transparentes".

"Estamos a trabalhar para que os concursos sejam transparentes, e que o processo de selecção ocorra cumprindo os pressupostos estabelecidos nos diferentes programas de recrutamento", disse o ministro Manuel Homem, durante a habitual interacção com os internautas, nas suas redes sociais.

Manuel Homem referiu que os concursos nos órgãos do MININT obedecem a regras e que é por causa da obediência dessas regras que ainda não estão abertos.

Segundo o número um do MININT, nesta altura o ministério está a trabalhar "para acabar com o nepotismo e amiguismo" nos concursos públicos.

"Há um trabalho intenso que estamos a fazer ao longo deste ano, com as áreas responsáveis por essa matéria", referiu.

Conforme Manuel Homem, neste momento o MININT está a fazer uma avaliação do seu efectivo, para fazer uma melhor distribuição pelos variados órgãos.

O titular do MININT assegurou que o processo de promoção a nível da Polícia Nacional vai continuar.

Segundo o ministro, os próximos concursos de ingresso na PN e nos demais órgãos devem ser nacionais e conforme as prioridades.

"Os próximos concorrentes têm de ter disposição para servirem o País, sem importar o local", disse, acrescentando que o MININT tudo está a fazer para que no próximo ano haja concurso público na PN e nos demais órgãos.

Esta semana, ministro do Interior assegurou, na província do Moxico, que o MININT está a trabalhar com o Ministério das Finanças (MINFIN) para definir as condições do recrutamento na Polícia Nacional, que necessita de aumentar o seu número de efectivos.