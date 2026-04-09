Para além da actividade jornalística, Alexandre Neto Solombe teve também um papel activo na vida política nacional, enquanto deputado da UNITA, sendo reconhecido pela sua postura crítica e pelo contributo em prol da consolidação de uma sociedade mais justa e democrática.
O ex-jornalista foi igualmente presidente do MISA Angola, organização dedicada à promoção da liberdade de imprensa e da democracia no País.
Natural do Huambo, onde nasceu a 19 de Setembro de 1966, Alexandre Neto Solombe era licenciado em economia pela Universidade Agostinho Neto.
O principal partido da oposição considera em comunicado de imprensa que a morte de Alexandre Neto Solombe representa "uma perda significativa".
"É com profunda dor e consternação que a direção da UNITA comunica o falecimento do seu estimado membro Alexandre Neto Solombe, ocorrido na República da África do Sul, vítima de doença", lê-se na nota, que salienta que "Alexandre Neto Solombe se destacou pela sua dedicação à causa da democracia, pelo seu espírito de missão e pela forma firme e leal com que sempre serviu o partido e o povo angolano".
"A sua partida representa uma perda significativa para a UNITA, deixando um legado de entrega, coragem e compromisso que continuará a inspirar todos aqueles que com ele partilharam a luta", diz o comunicado, que endereça à família, amigos e companheiros de jornada de Alexandre Neto Solombe "as mais sentidas condolências", expressando a sua solidariedade e apoio.