O ex-jornalista Alexandre Neto Solombe morreu esta quarta-feira, 08 de Abril, na República da África do Sul, vítima de doença. Era actualmente assessor de imprensa do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, e tinha sido director da Rádio Despertar.

Para além da actividade jornalística, Alexandre Neto Solombe teve também um papel activo na vida política nacional, enquanto deputado da UNITA, sendo reconhecido pela sua postura crítica e pelo contributo em prol da consolidação de uma sociedade mais justa e democrática.

O ex-jornalista foi igualmente presidente do MISA Angola, organização dedicada à promoção da liberdade de imprensa e da democracia no País.

Natural do Huambo, onde nasceu a 19 de Setembro de 1966, Alexandre Neto Solombe era licenciado em economia pela Universidade Agostinho Neto.

O principal partido da oposição considera em comunicado de imprensa que a morte de Alexandre Neto Solombe representa "uma perda significativa".

"É com profunda dor e consternação que a direção da UNITA comunica o falecimento do seu estimado membro Alexandre Neto Solombe, ocorrido na República da África do Sul, vítima de doença", lê-se na nota, que salienta que "Alexandre Neto Solombe se destacou pela sua dedicação à causa da democracia, pelo seu espírito de missão e pela forma firme e leal com que sempre serviu o partido e o povo angolano".

"A sua partida representa uma perda significativa para a UNITA, deixando um legado de entrega, coragem e compromisso que continuará a inspirar todos aqueles que com ele partilharam a luta", diz o comunicado, que endereça à família, amigos e companheiros de jornada de Alexandre Neto Solombe "as mais sentidas condolências", expressando a sua solidariedade e apoio.