Higino Carneiro vai apresentar uma reclamação da decisão que levou à anulação da sua candidatura à presidência do MPLA, mas não pensa, para já, impugnar o processo, disseram hoje à Lusa fontes próximas da candidatura do general na reforma.

Segundo as mesmas fontes, a estratégia tem em conta o facto de o prazo de validação das candidaturas ao 9.º congresso do partido terminar apenas a 25 de outubro.

As mesmas fontes acreditam ainda que "virão por aí mais processos judiciais" contra Higino Carneiro, constituído arguido noutros processos.

Sobre o áudio citado pela imprensa angolana, no qual Higino Carneiro terá dito que é preciso "combater os malfeitores que estão dentro do partido", adiantaram que "não se trata de declarações oficiais", sem mais detalhes.

A subcomissão de candidaturas do MPLA anunciou na terça-feira ter considerado nula a candidatura de Higino Carneiro à presidência do partido, alegando "graves irregularidades" no processo entregue a 25 de junho, entre as quais assinaturas de "supostos militantes" não inscritos nos comités de ação do partido (CAP), cartões descontinuados com datas de emissão recentes, listas assinadas por uma única pessoa em nome de vários e bilhetes de identidade falsos.

Das 19.158 fichas de subscrição que o mandatário da candidatura declarou ter entregado, a subcomissão apurou que constavam apenas 14.493, das quais 2.561 válidas (17,6%), 9.659 não válidas (66,6%) e 2.273 falsas (15,6%).

O responsável da subcomissão, Job Capapinha, disse que os factos, "passíveis de responsabilização criminal", serão submetidos aos órgãos competentes do partido.

Fonte da candidatura de Higino Carneiro afirmou na terça-feira à Lusa estar "a analisar a situação", após ter sido "notificada" da decisão.