A candidatura de Higino Carneiro à liderança do MPLA no Congresso de Dezembro deste ano foi anulada pela sub-comissão de candidaturas, anunciou esta terça-feira, 21, Job Cacapinha, na sede do partido em Luanda. Fontes da equipa do candidato avançam ao Novo Jornal que esta decisão vai ser impugnada.

O coordenador da sub-comissão de candidaturas avançou ainda que a decisão assenta na detecção de graves irregularidades durante a análise da documentação entregue para o efeito por Higino Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, Job Capapinha referiu terem sido detectadas diversas irregularidades, incluindo assinaturas falsificadas e o uso indevido de documentos de identificação, o que compreende um potencial delito legal sério.

Face a essa constatação, o dirigente do MPLA que coordena a sub-comissão disse que essas evidências de ilegalidades graves vão ser enviadas para os órgãos judiciais competentes do partido.

"Esta sub-comissão, perante a gravidade dos factos, passivos de responsabilização criminal, vai submeter este processo de candidatura aos órgãos competentes do partido para o seu devido tratamento nos termos legais reafirmados no regulamento eleitoral e pelo código de ética do MPLA", especificou Job Capapinha.

Uma das razões de fundo evidenciadas para esta decisão, que pode afastar não apenas Higino Carneiro da disputa pela liderança do MPLA, mas também impedir a existência de mais do que uma candidatura ao cargo de presidente do maior partido angolano, pela primeira vez na sua história, foi a validação de um número inferior de fichas exigidas por lei de apoio à candidatura.

Numa primeira reacção a esta decisão da sub-comissão de candidaturas, fontes da equipa de Higino Carneiro asseguraram ao Novo Jornal que vai avançar um processo de impugnação da decisão agora conhecida.

Recorde-se que para a candidatura ao cargo de Presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos cinco mil militantes, distribuídos por todas as províncias do país, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre mil e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º Congresso Ordinário do MPLA realiza-se nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda.

O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e vai reunir 3.000 delegados.