Pelo menos dez primeiros secretários provinciais já formalizaram as candidaturas para o 9º Congresso Ordinário do MPLA, a decorrer de 09 a 10 de Dezembro deste ano.

A Subcomissão de Candidaturas do 9º Congresso Ordinário do MPLA disse ao NJ que as candidaturas foram entregues pelos primeiros secretários do Bengo, Bié, Cabinda, Cuando, Cubango, Moxico, Huambo, Luanda, Icolo e Bengo e Uíge.

O prazo para formalização de candidaturas aos referidos cargos decorre de 18 de Julho a 12 de Agosto de 2026, inserindo-se no calendário geral do partido que se prolonga até Outubro.

Quanto à candidatura ao cargo de Presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos cinco mil militantes, distribuídos por todas as províncias do País.

Os restantes níveis exigem entre mil e 2.500 subscritores, conforme a importância e alcance do cargo em disputa.

O 9º Congresso Ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda, sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e vai reunir 3.000 delegados.