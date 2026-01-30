Depois do Bureau Político do MPLA ter deliberado a emissão de novos cartões electrónicos de militantes em todo o país, um processo que envolve pré-cadastramento e actualização de dados, a direcção "dos camaradas", dá início este Sábado, 31, ao processo de entrega deste documento.

O início de entrega dos novos cartões electrónicos terá como ponto de partida o município de Belas, em Luanda, e contará com a presença da vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa,

É um processo que se enquadra na inovação e na actualização da identidade dos militantes do MPLA.

Segundo ainda o Bureau Político do partido no poder, o objectivo de emissão de novos cartões electrónicos é fortalecer a organização interna do partido, tornando-o mais robusto e alinhado com os desafios actuais.

O novo cartão electrónico faz parte de um processo de digitalização e gestão de militantes, com registo biométrico, para modernizar a sua base de dados e potencializar a gestão estratégica dos seus quadros, permitindo um controle mais próximo das competências e perfil de cada membro no partido.

Refere ainda o partido no poder que o cartão electrónico do MPLA é parte de uma iniciativa de digitalização e modernização da sua militância, focando na gestão eficiente de seus membros.