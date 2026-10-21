O Comité Central do MPLA, reunido nesta quarta-feira, 21, sob liderança do presidente João Lourenço, com a agenda de trabalhos dominada pela decisão definitiva sobre a candidatura do general Higino Carneiro à liderança do partido, decidiu, como era esperado, pelo afastamento deste militante do boletim de voto no IX Congresso Ordinário electivo de 09 e 10 de Dezembro.

A decisão foi anunciada durante a tarde desta quarta-feira pelo órgão máximo entre congressos do MPLA, que ainda fez menção a um processo disciplinar ao militante Higino Carneiro.

Esta decisão histórica foi divulgada num comunicado distribuído aos jornalistas após a conclusão dos trabalhos que, ao contrário do que é hábito, não começaram com uma intervenção, transmitida em directo pelos media públicos, do presidente do MPLA, João Lourenço, que é agora o quase garantido único candidato à sua própria sucessão.

Segundo este comunicado, Higino carneiro "violou de forma consciente as normas estatutárias e do código de ética do partido",

Pode-se ainda ler neste documento que o órgão deliberativo do MPLA decidiu ainda remeter os factos apurados à Procuradoria-geral da República por considerar existirem "fortes indícios da prática do crime de falsificação de documentos".