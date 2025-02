O MPLA lança este sábado, 15, a sua agenda política para este ano, em que estão inscritas as acções que devem estar no topo das prioridades do partido que governa Angola para a província de Luanda.

A agenda política na capital do país, segundo o partido no poder, é "um marco importante" com o foco em prioridades políticas e programas voltadas para o bem-estar da população, além da celebração dos 50 anos da independência nacional.

A agenda política do MPLA, de acordo com o documento, está centrada em 11 objectivos estratégicos, com destaque para a conclusão a nível do Parlamento do pacote legislativo de suporte à realização das eleições autárquicas.

A agenda do MPLA defende a promoção e adopção em sede do Parlamento da criação de uma Comissão Eventual para dinamizar a implementação das tarefas essenciais com vista à realização das eleições autárquicas.

A promoção, a discussão e adopção da legislação sobre a Administração Local do Estado e sobre o Poder Tradicional, a concretização e conclusão do processo de delimitação territorial, definindo correctamente os limites territoriais de cada circunscrição autárquica, a discussão e adopção da legislação de suporte à realização das eleições gerais e avaliação do potencial de arrecadação de receitas pelos municípios, são, entre outros, pontos que constam na agenda do MPLA 2025.

O partido que governa Angola desde 1975 pretende reforçar o trabalho de formação e de capacitação político-ideológica dos militantes, quadros e dirigentes do partido, a todos os níveis, e estimular e apoiar a implementação, com sucesso, do Plano Nacional de Formação de Quadros.

Segundo o documento, o MPLA vai continuar a acompanhar a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, bem como a execução do OGE 2025, tendo em conta a conjuntura económica e financeira internacional prevista para o presente ano e os compromissos internos assumidos no âmbito destes instrumentos essenciais de governação.

Neste sentido, o MPLA propõe-se desenvolver, de entre outras, as seguintes acções: propor soluções que contribuam para a consolidação da estabilidade macroeconómica e assegurar a estabilidade monetária e cambial, promovendo a manutenção do poder de compra da moeda nacional, promover a adopção de medidas que assegurem um acompanhamento mais eficaz da execução do Orçamento Geral do Estado 2025, com ênfase para os programas que devem contribuir para a diversificação da economia e propor medidas e promover acções que contribuam para o aumento dos níveis de emprego, sobretudo o juvenil.