O MPLA reagiu à notícia do Novo Jornal que dava conta da exigência do número do Comité de Acção do Partido (CAP) aos jornalistas, no processo de credenciamento para a cobertura do 9º congresso ordinário do partido, agendado para Dezembro, explicando que se tratou apenas de um engano, embora o documento a que o NJ teve acesso tenha estampada, no cabeçalho, em letras maíusculas, a palavra "imprensa".

Numa curta mensagem de esclarecimento, o secretário do bureau político para a informação e propaganda, Esteves Hilário, esclareceu que houve um equívoco e que o partido entregou a ficha de militante aos órgãos de comunicação social.

Segundo Esteves Hilário, não haverá inscrição física para jornalistas, que será feita online e sem exigência do número de CAP.

"Só para esclarecer que houve um equívoco. Foi entregue a ficha de militantes aos órgãos de comunicação social. Vocês vão receber um link para fazer a inscrição. Não haverá inscrição física para jornalistas", esclareceu o porta-voz do MPLA ao Novo Jornal.

Esta situação estava a crial algum mal estar e a preocupar os profissionais da comunicação social de diversos órgãos, devido à exigência do número do CAP na ficha de credenciamento.

Em reacção, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) condenou a postura do MPLA, que agora reconhece ter havido equívoco na entrega da ficha de credenciamento.