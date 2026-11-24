A duas semanas do 9º congresso ordinário, marcado para 9 e 10 de Dezembro, em Luanda, o Bureau Político do Comité Central do MPLA reúne-se esta terça-feira, 24, na sua sede, sob orientação do presidente do partido, João Lourenço, para analisar a vida interna da organização e afinar os últimos preparativos do conclave que vai reconduzir João Lourenço ao cadeirão máximo do partido por mais cinco anos, soube o Novo Jornal.

A reunião desta terça-feira centra-se na apreciação de matérias relacionadas com a vida interna do partido, com particular enfoque no cumprimento das principais tarefas da agenda no âmbito da preparação do 9º congresso ordinário.

O congresso do MPLA está em contagem decrescente e, por isso, os comités provinciais orientam e articulam o alinhamento dos delegados em torno dos desafios e das responsabilidades inerentes à sua participação no conclave.

No final da reunião de hoje é aguardado um comunicado final com as principais deliberações saídas do encontro.

Recentemente, o líder do MPLA, João Lourenço, afirmou que o partido ainda não encontrou o candidato a cabeça de lista para as próximas eleições gerais.

O presidente do MPLA deixou em aberto o processo de sucessão na liderança do partido, afirmando que o MPLA não irá fazer alterações nem rever os seus estatutos.

João Lourenço não poderá concorrer a um terceiro mandato como Presidente da República nas eleições gerais de 2027, mantendo-se em aberto a definição do cabeça de lista do partido.