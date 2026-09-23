O MPLA em Luanda seleccionou 27 candidatos vindos das estruturas de base no quadro do processo orgânico do 9º congresso ordinário do MPLA, para pré-candidatos a membros do Comité Central.

Estes militantes, segundo apurou o Novo Jornal, vão ser apresentados durante a 14ª conferência provincial ordinária do MPLA em Luanda, onde irão concorrer para a eleição dos representantes da província de Luanda.

O militante Luís Manuel Fonseca Nunes é reeleito sábado, 26, como secretário provincial do MPLA, durante a 14ª conferência provincial ordinária, no âmbito da realização do 9º congresso do partido.

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda. O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.