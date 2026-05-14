Os comités do MPLA nas 21 províncias do país estão todos mobilizados, para, este Sábado, 16, levarem os militantes do partido para as ruas no sentido de apoiarem a recandidatura de João Lourenço à presidência do partido no Congresso de Dezembro.

Depois de o comité provincial de Luanda dar o tiro de partida, em todas as restantes províncias do país foram colocadas nas suas páginas oficiais nas redes sociais convocatórias para actos de massas de apoio ao actual presidente do partido na sua corrida à sua própria sucessão.

Os comités provinciais do MPLA nas 21 província do país organizam este sábado, 16, "grandes actos políticos de massas", em apoio à intenção de João Lourenço se recandidatar ao cargo de presidente do partido.

A recandidatura de João Lourenço, segundo os organizadores dos actos, visa assegurar a estabilidade interna do partido e preparar a estratégia para as eleições de 2027, sendo vista como uma garantia de unidade por parte dos apoiantes.

Estas iniciativas locais, que abrangem todo o território nacional, para além de saudar a recandidatura de João Lourenço, "vão também reafirmar a unidade, a disciplina, a coesão e a confiança na sua liderança", numa formulação comunicacional repetida em todas as províncias.

Por exemplo, em Luanda, de acordo com a organização, a concentração dos participantes terá lugar em frente ao Cemitério de Santa Ana, em Luanda, a partir das 07:00, seguindo-se uma marcha de apoio ao líder do MPLA para o Largo 1º Maio.

Nas restantes províncias, segundo apurou o Novo Jornal, as marchas vão percorrer igualmente as principais artérias das capitais provinciais.

A proposta de recandidatura de João Lourenço à presidência do MPLA foi entregue esta segunda-feira, 11, à subcomissão de candidatura do 9º Congresso Ordinário do partido, que terá lugar nos dias 09 e 10 de Dezembro.

O militante João de Almeida Martins "Jú" Martins, mandatário para o processo de candidatura de João Lourenço, entregou à subcomissão de candidaturas 11.118 subscrições recolhidas nas 21 províncias do país.

O 9º Congresso Ordinário do MPLA, electivo, tem como lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro", e visa discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as estruturas do partido e contará com a participação de 3.000 mil delegados.

Esta mobilização do MPLA em torno da recandidatura de João Lourenço está a merecer fortes críticas dos seus adversários, ou entre os seus apoiantes, na disputa do cargo, Higino Carneiro, António Venâncio e José Carlos Almeida, todos eles com anúncios de intenção oficializados, devido ao uso de meios do partido no apoio a um candidato.