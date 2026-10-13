Por isso, esta terça-feira, 13, o secretário do MPLA na província de Luanda, Luís Nunes, convocou de emergências os primeiros secretários e municipais e dos Comités de Acção (CAPs) para promoverem uma forte mobilização, de forma a demonstrar o peso político do MPLA na capital angolana.
O actos políticos de massas têm como objectivo demonstrar o apoio à liderança do presidente João Lourenço, a preparação para o 9º congresso ordinário do partido e as comemorações dos 70 anos da organização.
Na actividade, que terá lugar no espaço conhecido como 4 Campos, situado no município de Viana (Luanda Sul), com início marcado para as 9: 00, também será apresentada a direcção do partido eleita na última conferência de renovação de mandatos.
Luís Nunes foi reeleito, no mês de Setembro, primeiro-secretário provincial do MPLA em Luanda, ao conquistar 99,9% dos votos durante a 14ª conferência provincial ordinária e afirmou que o partido vencerá as eleições gerais de 2027 na província de Luanda.
Na ocasião, o dirigente destacou que a vitória não será fruto do acaso, mas, sim, "do trabalho político contínuo, da disciplina interna, da unidade entre os militantes e da forte ligação do partido com a população".
Luís Nunes sublinhou ainda a importância da mobilização permanente das bases e do reforço da militância como pilares fundamentais para alcançar os objectivos eleitorais traçados para 2027.