O MPLA agendou para o próximo sábado, dia 17 de outubro de 2026, "um grande acto político de massas", no município de Viana, na província de Luanda, iniciativa que visa mobilizar as bases do partido.

Por isso, esta terça-feira, 13, o secretário do MPLA na província de Luanda, Luís Nunes, convocou de emergências os primeiros secretários e municipais e dos Comités de Acção (CAPs) para promoverem uma forte mobilização, de forma a demonstrar o peso político do MPLA na capital angolana.

O actos políticos de massas têm como objectivo demonstrar o apoio à liderança do presidente João Lourenço, a preparação para o 9º congresso ordinário do partido e as comemorações dos 70 anos da organização.

Na actividade, que terá lugar no espaço conhecido como 4 Campos, situado no município de Viana (Luanda Sul), com início marcado para as 9: 00, também será apresentada a direcção do partido eleita na última conferência de renovação de mandatos.

Luís Nunes foi reeleito, no mês de Setembro, primeiro-secretário provincial do MPLA em Luanda, ao conquistar 99,9% dos votos durante a 14ª conferência provincial ordinária e afirmou que o partido vencerá as eleições gerais de 2027 na província de Luanda.

Na ocasião, o dirigente destacou que a vitória não será fruto do acaso, mas, sim, "do trabalho político contínuo, da disciplina interna, da unidade entre os militantes e da forte ligação do partido com a população".

Luís Nunes sublinhou ainda a importância da mobilização permanente das bases e do reforço da militância como pilares fundamentais para alcançar os objectivos eleitorais traçados para 2027.