O nacionalista Ngola Kabango e antigo presidente deste partido histórico diz que existe uma "agenda negra" para a extinção da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) no panorama político angolano.

"Há uma agenda negra, que a actual direcção da FNLA está cumprir, para acabar com a FNLA", disse Ngola Kabango numa conferência de imprensa, argumentando que o momento é "decisivo" para salvar o partido fundado por Holden Roberto.

"Neste momento, o grande problema do partido é o próprio Nimi a Simbi, actual presidente da FNLA", acusou Ngola Kabango, acrescentando que o seu líder não respeita os estatutos.

Ngola Kabango fez estas declarações quando reagia a acusações segundo as quais ele impediu na semana passada uma conferência de imprensa do presidente Nimi-a-Simbi dentro das instalações do partido, que deveria anunciar a realização do congresso este ano, que vai eleger o novo presidente do partido.

"Nimi-a-Nsimbi não tem a capacidade para destruir um partido histórico que jogou um papel preponderante para libertação de Angola, do jugo colonial português", acrescentou.

O antigo presidente da FNLA revela que lidera um movimento junto do partido, para relançar jovens na liderança do partido, tendo em vista os futuros desafios.

"Nimi-a-Nsimbi está esgotado. Queremos nova geração a liderar o partido. A posição da FNLA no parlamento sendo um partido histórico, incomoda os milhares de militantes", referiu.

O presidente da FNLA, Nimi-a-Nsimbi, disse que vai convocar o VI Congresso Ordinário no mês de Março, no estrito cumprimento dos estatutos do partido, mas diz que não tem verbas para o efeito.

Nesta conferência de imprensa, Ngola Kabango revelou que o Governo já disponibilizou fundos na conta bancaria da FNLA, razão pela qual não há motivos para dificultar a realização do congresso.