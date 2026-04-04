No interior de alguns organismos públicos, há cartazes nas paredes que convidam os cidadãos a "sorrir", advertindo-os de que estão a ser filmados. No entanto, os funcionários públicos entram em pânico, quando são objecto de filmagens por parte do público. Há uma lei que impeça a recolha de imagens nas instituições estatais?

Na semana passada, o conhecido activista cívico Luaty Beirão foi impedido de proceder à recolha de imagens de vídeo na Comissão Nacional Eleitoral (CNE) por funcionários daquela instituição pública e agentes policiais que se encontravam à guarda do imponente edifício.

Beirão pretendia entregar uma carta à CNE, em sinal de protesto contra a forma como a INDRA foi apurada no polémico concurso para as eleições de 2026.

Em reacção, o activista, que se notabilizou no célebre processo "15+2", alegou que estava a exercer um direito constitucionalmente consagrado na CRA, ou seja, o direito de informar e ser informado.

Como que apanhados em contramão, os funcionários da CNE e os agentes policiais não foram capazes de apontar um único artigo da lei que impedia as filmagens nas instituições públicas, deixando transparecer que estavam a cumprir "ordens superiores".

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