Ser pré-candidato à liderança do MPLA tem preço - o custo com a imagem, a logística com o pessoal envolvido na recolha de assinaturas nas 21 províncias do País, possuir escritório ou fazer da casa local de processamento de dados.

À lupa, nesta edição o NJ retrata as condições em que trabalham dois dos quatro concorrentes à presidência do MPLA: António Venâncio e José Carlos de Almeida; ambos foram admitidos pela Subcomissão de Candidaturas como pré-concorrentes. Enquanto João Lourenço foi declarado candidato ao arrepio da violação dos estatutos, por atropelo ao calendário eleitoral, os demais pré-candidatos percorrem o País na recolha de mais de cinco mil assinaturas para submissão do referido processo.

O processo é desafiante. Cada um dos pretensos concorrentes se reinventa para manter a máquina de recolha de assinaturas oleada. Outubro é o prazo limite de submissão das candidaturas.

António Venâncio, por exemplo, criou um estado-maior da campanha que designou de "Secretariado Nacional de Candidatura".

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