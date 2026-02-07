País assinalou, ontem, 5 de Fevereiro, o 16.º aniversário da promulgação da Constituição da República (CRA). "Atípica", CRA de 2010 é, para muitos, "um novo fato para um velho senhor" - o autoritarismo. Na hora de reflexão, fazedores do Direito defendem alteração da CRA, do Sistema de Governo, entre outros "atipismos". Especialistas são unânimes que o País carece de Constituição "equilibrada" e "consensual", que satisfaça os interesses do "patrão", o povo.

A actual Constituição da República de Angola (CRA) foi promulgada a 5 de Fevereiro de 2010, fechando-se, assim, os sucessivos ciclos de leis constitucionais.

Raul Araújo, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, ao analisar o 16.º aniversário da promulgação da CRA, pensa ser uma boa altura para se fazer uma reflexão sobre a Constituição e ver quais os aspectos que devem ser alterados para que a Lei Fundamental do País seja mais inclusiva.

Onofre dos Santos, juiz jubilado do Tribunal Constitucional (TC), faz um recuo à história e diz que a Constituição de 2010 foi prevista e projectada em 1992, quando a Lei Constitucional daquele mesmo ano consolidou a primeira grande mudança de regime, em 1991, que permitiu a assinatura do Acordo de Paz, consagrar o multipartidarismo, o sistema democrático e de direitos, liberdades e garantias.

